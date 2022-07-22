Розстріляли із ворожого танка: у боях за Україну загинув плавець-командир взводу

Спортсменові було лише 27 років

На Донеччині, захищаючи батьківщину, загинув плавець із Миколаєва, командир взводу, молодший лейтенант Володимир Ульяницький.

Про це повідомляє Федерація плавання Миколаївської області у Facebook. Спортсмен загинув на фронті 17 липня.

Повідомляється, що офіцера було вбито пострілом російського танка. Попрощалися з героєм 22 липня. Йому було лише 27 років. Ульяницький був тренером із плавання у СК "Зоря", а також призером чемпіонатів Миколаївської області з плавання, учасником чемпіонатів країни у складі збірної Миколаївської області.

"Від імені Федерації плавання Миколаївської області, тренерів, плавців, батьків спортсменів висловлюємо щирі співчуття рідним та побратимам загиблого командира. Вічна та світла пам’ять Герою! Пам’ятаємо Його відвагу, силу духу, мужність та відданість Україні! Подвиг Володимира завжди буде жити у наших серцях, а пам’ять про нього не згасне ніколи! ", — повідомили у Федерації.

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Раніше повідомлялося, що в боях з окупантами загинув чемпіон України з водного поло у складі "Динамо" (Київ) Віталій Лісун, який пішов на фронт, не чекаючи на повістку.

Нагадаємо, на війні з російськими загарбниками було вбито вихованця "Карпат". Ще один футболіст загинув під час виконання бойового завдання.