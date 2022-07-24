Дружина Пєскова історією про щурів випадково описала менталітет росіян

Колишня фігуристка подякувала екстренеру за "загартування"

Олімпійська чемпіонка у танцях на льоду Тетяна Навка, яка нещодавно розсмішила мережу своїми санкціями проти США, розповіла про свого тренера Наталю Дубову.

Відповідний коментар дружини прессекретаря президента рф володимира путіна Дмитра Пєскова доступний на РИА Спорт. Навка, яка родом із Дніпра, розповіла, як її била тренер за зайвий кілограм. Тетяна заявила, що набрала вагу через два персики, через це її замкнули в кімнату з щурами.

"У нас була тренер Наталія Дубова, боялися її всі як Сталіна. Років у 15-16 почалися проблеми з вагою, після двох персиків погладшала на кілограм. Вона зважила мене, вдарила, я тоді боляче забилася, а потім ще закрила в кімнаті, де були щури.

Хтось скаже, що це жах. Мама, дізнавшись, хотіла мене забрати. Але я сказала, що не смій так робити. Вдячна за таке загартування — тепер не боюся нічого", — сказала Навка.

Примітно, що ексфігуристка після такого навіть дякує тренеру. У мережі наголосили, що Навка своєю історією випадково описала менталітет росіян.

У мережі висміяли слова Навкі, яка пишається тим, що тренер замикала її в кімнаті з щурами

Довідка: Наталія Дубова – заслужений тренер СРСР. Понад 20 років вона живе та працює у США.

Нагадаємо, в росії заступилися за українського олімпійського чемпіона, який виступив на шоу Навки під час війни.

Раніше російську фігуристку не пустили до Швеції з майстер-класом, через що в рф почалася істерика.