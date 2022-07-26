Новий девіз Олімпіади налякав росіян

Росіяни виявилися не в захваті від нового слогану Олімпійських ігор

Заслужений тренер росії з гандболу Євген Трефілов, який нещодавно випадково пояснив провал російської армії в Україні, висловився про новий слоган Олімпіади-2024 у Парижі. Змагання відбудуться під девізом "Широко відкриті Ігри" (Games Wide Open).

Відповідний коментар Трефілова доступний на Р-Спорт. Тренер побачив у девізі ОІ-2024 знущання та залякування рф, адже спортсмени цієї країни, схоже, не будуть допущені до Ігор через повномасштабне вторгнення росії в Україну.

"Вже говорено-переговорено, що нас на Олімпіаду не пустять. Цей слоган вже як знущання йде і легке божевілля. Вже всіх. Жарти закінчилися. Починають на повну програму дуркувати. Але якщо лякають, значить, треба відповідати. Інакше сказати не можу", — Заявив Трефілов.

Заслужений тренер СРСР з фігурного катання Тетяна Тарасова назвала слоган ОІ-2024 у Парижі "ідіотським"

"Якийсь ідіотський слоган. Але нам все одно, який слоган. Ми там не беремо участі. Думаю, шансів немає", – вважає Тарасова.

Нагадаємо, в росії хочуть замінити Олімпійські ігри Спартакіадами. А ось російських спортсменів, які захочуть поміняти громадянство заради виступу на ОІ, чекає неприємний сюрприз. Вже зараз точаться розмови про те, щоб прирівняти їх до зрадників.