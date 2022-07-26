"У Європі нема чого жерти": російського депутата підняли на сміх за пропозицію перенести Олімпіаду в рф

У рф знову заговорили про загниваючий Захід

У росії запропонували перенести Олімпійські ігри-2024 з Парижа у рф, адже Франція нібито не здатна провести свято спорту на якісному рівні.

Про це заявив голова комітету держдуми рф з фізичної культури й спорту Дмитро Свищев, повідомляє Матч ТВ. Він запевняє, що Франція не матиме грошей у найближчі десятиліття.

"У Європі людям, даруйте, їсти нічого і нічим вдома опалювати. У цій ситуації абсолютно логічно чути про серйозні проблеми при підготовці до Олімпійських ігор. Мені здається, їм потрібно правильно розставити пріоритети: вони хочуть провести якісне свято або таки знайти гроші на те, щоб удома опалювати? Судячи із зовнішньої політики Франції, грошей у найближче десятиліття у них не буде", — заявив Свищев.

Російський депутат заявив, що французи не зможуть провести Олімпіаду-2024 гідно, адже їм доведеться заощаджувати.

"Виходить, єдиний варіант — провести Ігри-2024 куце, скромненько, заощадивши на всьому і набагато опустивши планку, встановлену нами при організації Олімпіади в Сочі та інших найбільших спортивних подій. Тим більше зараз вартість організації піднімається щодня, ми це бачимо за новинами з Європи. А якщо вони таки зможуть знайти гроші, то народ своїх політиків не зрозуміє: вони обурюватимуться, чому температура води в олімпійському басейні буде вищою, ніж температура води у них удома. Ви ж знаєте, наскільки чутливо до цього ставляться європейці", — сказав росіянин.

Депутат держдуми вважає, що французи повинні попросити росію, щоб та провела та організувала Ігри-2024, а рф нібито вкотре протягне руку допомоги Європі та врятує Старий Світ.

"Тому я закликаю наших європейських колег ще раз тверезо оцінити ситуацію. Якщо їм не по кишені проводити Олімпійські ігри, то нехай відмовляються. А ще краще: нехай прямують до Олімпійського комітету росії та попросять протягнути їм руку допомоги, взявши організацію Ігор-2024 на себе. Думаю, що ми маємо всі можливості організувати Олімпійські ігри в кращому вигляді. Інфраструктура є, можливості є, досвід є, бажання – також. Чому б і ні? Вкотре простягнемо руку допомоги Європі, будемо їх рятувати", — сказав депутат.

У мережі лише посміялися зі слів депутата.

Раніше повідомлялося, що росіянам не сподобався слоган Олімпіади-2024. До речі, в рф розуміють, що через повномасштабне вторгнення в Україну їхні спортсмени не зможуть брати участь у міжнародних змаганнях, а тому росія хоче проводити Спартакіади.