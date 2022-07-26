"За що ось таких крихіток": у росії не розуміють, чому покарали юних російських спортсменів

У рф знову заговорили про несправедливість щодо росіян

Заслужений тренер СРСР Тетяна Тарасова та заслужений тренер рф Етері Тутберідзе поспілкувалися на тему усунення російських спортсменів від міжнародних змагань, що відбулося після початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну.

Діалог відомих тренерів з фігурного катання доступний на Першому каналі рф. Жінки цинічно заявляють, що не розуміють, чому молодих російських спортсменів не допускають до стартів. При цьому Тарасова називала юних атлетів крихітками.

Тутберідзе: Ніхто нам легкого життя не обіцяв.

Тарасова: Ні. Я скільки живу на світі такого ще не бачила. Нас усунули колись, але такого не було. Так безнадійно – ніколи. У них прямо лінія, вони нічого не чують.

Тутберідзе: Ну вони об’єдналися. Немає нічого кращого, ніж дружити проти.

Тарасова: Все одно я не можу зрозуміти. За що таких діток-юніорів…

Тутберідзе: Я взагалі не розумію, за що такі усунення.

Тарасова: Я їм писала туди: "За що?"

Тутберідзе: Спортивне життя коротке. Коротке.

Тарасова: За що ось таких крихіток, які можуть у всіх виграти. Вони хочуть, щоб росіяни трохи заспокоїлися. Але ж ми неспокійний народ. Ми ж їм не дамо… А випустять нас колись – вийдемо взагалі як звірі. Все понесемо.

Зазначимо, широкомасштабна агресія росії за п’ять місяців війни забрала життя 5237 мирних жителів, у тому числі не менше 348 дітей. Такі дані зафіксувало Управління Верховного комісара ООН з прав людини з 24 лютого по 24 липня.

Нагадаємо, Тарасова розкритикувала новий слоган Олімпіади-2024. До речі, в росії хочуть, щоб Франція відмовилася від проведення Ігор у Парижі на користь рф.