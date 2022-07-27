Турецькі фанати вихваляли путіна під час матчу "Динамо" у Лізі чемпіонів (відео)

Фанати "Фенербахче" дивно відреагували на гол у свої ворота

У середу, 27 липня, на 154-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну під час матчу Ліги чемпіонів "Фенербахче" — "Динамо" (1:2) турецькі фанати співали "володимир путін".

Відповідне відео завірусилося у мережі. Користувач Ніко Кантор у twitter засудив турецьких фанів за це, але зазначив, що причиною їхніх хвалебних пісень про путіна став вчинок гравця "Динамо" Віталія Буяльського.

Повідомляється, що Буяльський під час святкування голу активно зображував орла (прізвисько "Бешикташа" — одного із принципових суперників "Фенербахче"). У результаті фанати "Фенера" у відповідь на це почали співати оди кривавому диктатору володимиру путіну.

У коментарях під постом Кантора користувачі масово засудили вчинок фанатів "Фенербахче", а багато турецьких уболівальників вибачилися за негідну поведінку своїх "колег".

Додамо, що зрештою кияни пробилися до 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, у якому їм належить зіграти з австрійським "Штурмом". "Фенербахче" вилетів у Лігу Європи, де турки проведуть 2-матчеву дуель із чеським "Словацко" у 3-му відбірному раунді. Ігри цієї стадії єврокубків відбудуться на початку серпня.

Раніше повідомлялося, що воротар збірної росії звинуватив "Газпром" у шантажі та обмані.