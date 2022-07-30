Британець забив гол всього життя у ворота "Динамо": волонтер, допомагаючи українцям, здійснив свою мрію (відео)

Уболівальник-волонтер, допомагаючи українцям, здійснив свою мрію

"Динамо" після важкого матчу з "Фенербахче" (1:2) у Лізі чемпіонів провело гостьовий благодійний поєдинок з "Евертоном" (3:0 на користь англійців). "Родзинкою" гри стала поява на полі 44-річного британського волонтера Пола Страттона, який допомагав українцям після початку повномасштабного вторгнення рф.

Історією британця поділився журналіст hromadske Олексій Братущак у Facebook. Він зазначив, що добрі вчинки можуть зненацька здійснити мрію.

Наприкінці поєдинку Страттон, який є вболівальником "Евертона", вийшов на поле замість Деле Аллі, щоб пробити символічний пенальті. Британець пробив прямо у кут воріт, а кіпер "Біло-синіх" Денис Бойко навіть не реагував. Трибуни влаштували справжні овації Полу. Ось так "Евертон" відзначив заслуги свого вболівальника, який після початку війни в Україні вирушив до Польщі допомагати українським біженцям.

Братущак розповів, що Пол у березні взяв відпустку на роботі (британець працює у міськраді слідчим із шахрайства, — Ред.) та поїхав до українського кордону до Перемишля. Там він зустрічав українців, які тікали від війни. І щовечора кілька годин роздавав українцям шоколадки.

"Ми стоїмо прямо на кордоні, тому перше, що діти бачать, коли в’їжджають до Польщі, це нас. У них усмішка на обличчі та беруть стільки шоколаду, скільки хочуть", — розповідав Пол у березні.

Пол згадує, що діти були такими ввічливими, що брали лише одну шоколадку, хоча він пропонував багато солодощів. А коли хтось брав дві шоколадки, то мати відтягала дитину. Довелося англійцю йти на хитрість.

"Нам довелося почати вивчати українську мову якнайшвидше, щоб просто сказати "ні, все нормально". І ми вивчили слова для мами, тож діти отримували маленьку порцію шоколаду, а мама — велику", — розповідав Пол.

"Таким чином, англієць дарував миті щастя дітям з України. На цьому він не зупинився. Продовжував допомагати. І ось через кілька місяців добро повернулося. У житті Пола Страттона сталося те, про що мріють мільйони вболівальників у всьому світі: вийти у футболці улюбленої команди на домашній стадіон і забити гол супернику. Гол всього життя. Саме заради подібних моментів ми й живемо. Заради таких миттєвостей щастя і воюємо", — зазначив Братущак.

Нагадаємо, під час матчу "Фенербахче" — "Динамо" вболівальники турецького клубу скандували: "володимир путін". Пізніше президент стамбульської команди відмовився вибачатися за таку поведінку фанатів.