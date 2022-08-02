У росії пригрозили затиснути дещо дверима Європі: у мережі сміються

Росіяни розуміють, що їх не допустять до Ігор

У росії запропонували подіяти якось на Захід, щоб спортсменів з рф все-таки допустили до найближчої Олімпіади, яка відбудеться у 2024 році у Парижі.

Відповідну думку висловив колишній головний тренер жіночої збірної росії з гандболу Євген Трефілов, повідомляє metaratings.ru. Тренер вважає, що Європі, можливо, "треба дещо затиснути", щоб російські спортсмени повернулися з міжнародної ізоляції. При цьому сам Трефілов не надто вірить, що це допоможе.

"На міжнародну арену, гадаю, ми повернемося після Олімпіади в Парижі. Може, ми їм дещо затиснемо дверима зараз і повернемось на міжнародні змагання до Олімпіади-2024. Але я в цьому сумніваюся, буде дуже важко повернутися до 2024 року", — сказав Трефілов.

У мережі лише посміялися з росіянина.

Раніше повідомлялося, що в росії хочуть провести свою Олімпіаду. У рф вважають, що всі країни підтягнуться до них.

Нагадаємо, російський депутат Роман Терюшков спробував залякати Німеччину, заявивши, що там не буде льоду взимку для гри у хокей через відсутність газу. У мережі висміяли росіянина.