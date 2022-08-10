"росія ж усім допомагає": в рф заступилися за литовську фігуристку, нагадавши про "велич" путіна

Литовська спортсменка під час війни в Україні виступала у рф

Дворазовий олімпійський чемпіон Євген Плющенко, якого нещодавно "кинули" на мільйони, прокоментував чутки, що фігуристку Маргариту Дробязко можуть позбавити громадянства Литви через участь у льодовому шоу Тетяни Навки.

Відповідний коментар Плющенка доступний на Матч ТВ. Євген назвав цю ситуацію жахом, а також цинічно заявив, що росія — найдобріша країна у світі.

"Дробязко хочуть позбавити громадянства? Та ви що?! Жах який! Що ж таке твориться взагалі? Я вважаю, що це свавілля. Ну спортсмени-то до чого тут? Тим більше мова про комерційне шоу. Певні люди божеволіють.

Чи допоможе росія Маргариті, якщо її позбавлять громадянства? Я гадаю, що допоможе. росія ж усім допомагає. Це найдобріша та найнадійніша країна. І наш президент — найкращий. Тому, звісно, росія допомагатиме. Далі рішення за Маргаритою", – сказав Плющенко.

Додамо, що за інформацією ТАСС, 10 серпня президент Литви Гітанас Науседа позбавив фігуристів Дробязко та Повіласа Ванагаса литовських державних нагород за участь у шоу Навки "Лебедине озеро" у Сочі, яке проходило під час повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Нагадаємо, у шоу дружини прессекретаря президента рф Дмитра Пєскова, Тетяни Навки, брав участь і український олімпійський чемпіон Віктор Петренко. Через це він був позбавлений посади в Українській федерації фігурного катання. До речі, у рф заступилися за Віктора.