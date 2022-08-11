"Закопав себе як людина, спортсмен та особистість": Ломаченко знову розгнівав українців (відео)
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Loma досі зберігає мовчання і лише зрідка публікує неоднозначні пости у соцмережах
Ексчемпіон світу у трьох вагових категоріях, дворазовий олімпійський чемпіон з боксу Василь Ломаченко (16-2, 11 КО) після дивного посту про удар рф по Сергіївці (Одеська область) знову опублікував неоднозначне відео в соцмережах.
Василь на своїй сторінці в Instagram розмістив інтерв’ю митрополита УПЦ МП Луки (Андрія Коваленка), яке вийшло на BBC у квітні. Через це багато українців знову розкритикували боксера.
"Частина 1-а. Вбивство — Гріх", — написав Ломаченко під відео.
Поки в деяких українських містах забороняють діяльність УПЦ МП через зв’язки з ФСБ рф, український боксер продовжує публікувати ролики з представниками цієї церкви. У мережі жорстко пройшлися по боксеру через підтримку "Московського патріархату" під час війни з росією. Один із користувачів вважає, що Василь цим постом закопав себе як людина, спортсмен та особистість.
Раніше екстренер Володимира Кличка жорстко пройшовся по Ломаченку через його неоднозначну позицію щодо війни з рф. До речі, Василь на початку повномасштабного вторгнення росії вступив до лав тероборони. Нещодавно стало відомо, коли "Лома" проведе свій наступний поєдинок.