"Закопав себе як людина, спортсмен та особистість": Ломаченко знову розгнівав українців (відео)

Loma досі зберігає мовчання і лише зрідка публікує неоднозначні пости у соцмережах

Ексчемпіон світу у трьох вагових категоріях, дворазовий олімпійський чемпіон з боксу Василь Ломаченко (16-2, 11 КО) після дивного посту про удар рф по Сергіївці (Одеська область) знову опублікував неоднозначне відео в соцмережах.

Василь на своїй сторінці в Instagram розмістив інтерв’ю митрополита УПЦ МП Луки (Андрія Коваленка), яке вийшло на BBC у квітні. Через це багато українців знову розкритикували боксера.

"Частина 1-а. Вбивство — Гріх", — написав Ломаченко під відео.

Поки в деяких українських містах забороняють діяльність УПЦ МП через зв’язки з ФСБ рф, український боксер продовжує публікувати ролики з представниками цієї церкви. У мережі жорстко пройшлися по боксеру через підтримку "Московського патріархату" під час війни з росією. Один із користувачів вважає, що Василь цим постом закопав себе як людина, спортсмен та особистість.

Користувачі розкритикували Ломаченка за пост зі священиком УПЦ МП

Раніше екстренер Володимира Кличка жорстко пройшовся по Ломаченку через його неоднозначну позицію щодо війни з рф. До речі, Василь на початку повномасштабного вторгнення росії вступив до лав тероборони. Нещодавно стало відомо, коли "Лома" проведе свій наступний поєдинок.