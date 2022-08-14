"З ними поводяться несправедливо": за російських спортсменів раптово заступилися на Заході

Допомога рф прийшла звідти, звідки росіяни не чекали

Поки українські спортсмени віддають життя на фронті, на Заході закликали допустити атлетів із рф до міжнародних змагань.

З таким посилом виступив голова незалежної комісії Всесвітньої антидопінгової агенції (WADA) з розслідування справи про допінг на Олімпіаді-2014 Річард Макларен. Він вважає, що російські спортсмени не розпочинали війну, а тому їхнє усунення є несправедливим.

"З ними поводяться несправедливо. Спортсмени не розпочинали цей конфлікт і не несуть відповідальності за його перебіг. Це дві вагомі причини, щоб дозволити їм знову брати участь у міжнародних змаганнях. Якщо CAS ухвалить рішення на користь спортсменів, федерації будуть змушені дозволити їм виступати", – заявив Макларен.

До речі, у рф не очікували, що Макларен заступиться за російських спортсменів. Депутат Держдуми рф Ірина Родніна припустила, що перед своєю заявою чиновник "щось прийняв".

"Він випадково нічого не випив такого дивного? Може, допінг вжив і на нього прозріння зійшло? Вирішив реабілітуватися?" — цитує Родніну Матч ТВ.

Додамо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував міжнародним спортивним федераціям не допускати російських атлетів до змагань під своєю егідою через повномасштабне вторгнення рф в Україну.

Нагадаємо, одні з найкращих російських спортсменів відкрито підтримали війну в Україні, взявши участь у мітингу путіна в Лужниках. Деякі з них одягли на себе символ війни. Для кількох атлетів з рф путінський шабаш не пройшов без наслідків. Наприклад, компанія Speedo розірвала договір з російським топ-плавцем Євгеном Риловим. А німецький бренд з виробництва рукавичок Kinetixx відмовився від співпраці з лижником Олександром Большуновим.