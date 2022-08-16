Російські тенісистки вигнали з трибун жінку з українським прапором у США: подробиці

"Жовто-синій" прапор на плечах американки заважав одній із росіянок

У росії вже оголосили війну українському прапору, а тепер боротися з ним вирішили тенісистки з рф.

Кричущий випадок стався на турнірі в Цинциннаті (США), передає БТУ з посиланням на телеканал Local12. Місцева вболівальниця Лола прийшла на гру росіянок Анни Калінської та Анастасії Потапової разом зі своєю українською подругою. Американка наділа на плечі український стяг і мовчки дивилася гру.

Під час матчу одна з росіянок поскаржилася судді на жінку з українським прапором і рефері попросила дівчину покинути трибуну, адже "вона заважає тенісисткам".

"У нас був український прапор. Ми не робили нічого божевільного, ми не відволікали гравців, прапор був просто обмотаний (навколо плечей), ми сиділи мирно і тихо", — каже Лола.

Лола залишила трибуни, а потім охоронець попросив її покинути тенісний комплекс, адже вона порушила правила, використавши прапор понад 18×18 дюймів (46 на 46 см). У пресслужбі турніру не коментували ситуацію, адже за дії судді відповідає безпосередньо WTA. При цьому в мережі вже знайшли кадри за минулі роки, на яких уболівальники приходять на турнір у Цинциннаті з великими прапорами чи банерами, при цьому їх ніхто не виганяє.

"Це не росія… Це Сполучені Штати Америки" — зі сльозами на очах підсумувала Лола.

Поки не ясно, хто з росіянок поскаржилася на український прапор, однак у мережі вже порівняли, як Анна та Анастасія відреагували на війну в Україні. Калинська опублікувала у себе в соцмережах пост: "Ні війні", а Потапова — український прапор з емодзі "молюсь".

Зазначимо, ATP та WTA — одні з небагатьох міжнародних організацій, які проігнорували заклик МОК щодо недопуску російських спортсменів до міжнародних стартів. Російські тенісисти беруть участь у міжнародних турнірах, щоправда, на Вімблдон-2022 їх не пустили. До речі, турнір у Британії виграла колишня росіянка, через що до її перемоги примазалися в рф.