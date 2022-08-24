"А ПВК Вагнера братиме участь?" у росії оголосили про створення футбольної "ліги віджатих територій"

У росії замість Ліги чемпіонів буде Ліга співдружності

У середу, 24 серпня, на 182-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в росії оголосили про створення футбольного турніру на окупованих територіях.

Про створення ліги оголосили на telegram-каналі "Конспекти Заяєва". Там наголосили, що у турнірі під назвою Ліга Співдружності виступлять команди з Абхазії, Південної Осетії, Херсонської, Запорізької та Харківської областей. Також у змаганнях візьмуть участь клуби бойовиків "ДНР" та "ЛНР".

Крім того, окупанти оголосили про плани прийняти у ФНЛ (Футбольна національна ліга, другий за силою дивізіон у рф, — Ред.) клуби з Криму та Севастополя. Це станеться, якщо команди з окупованого півострова пройдуть "усі необхідні умови ліцензування". До речі, якщо це станеться, то росію можуть вигнати з УЄФА.

У мережі лише посміялися з цієї ініціативи рф. Один із користувачів зазначив, що замість Ліги чемпіонів росіяни дивитимуться "Лігу відтиснутих територій". Інший користувач вважає, що в даній лізі до терористів "ДНР" і "ЛНР" варто ще додати бойовиків із ПВК Вагнера, базу яких у Попасній нещодавно зрівняли із землею ЗСУ.

Нещодавно в організації заявили, що кримські клуби не мають права виступати під егідою РФС (російського футбольного союзу), що дуже не сподобалося оточенню Кадирова.

Нагадаємо, російські клуби та збірні були усунені від участі у міжнародних змаганнях під егідою УЄФА та ФІФА через повномасштабне вторгнення російських військ в Україну. До речі, деякі російські чиновники зраділи цьому.