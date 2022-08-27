Дитячий ГУЛАГ? путін наказав виставити озброєних силовиків у школах на окупованих територіях України

У школах в окупації працюватиме озброєна охорона з росії та бойовики "ЛДНР"

У суботу, 27 серпня, на 185-й день повномасштабного вторгнення рф стало відомо, що президент росії володимир путін наказав приставити збройну охорону в школах на окупованих територіях України з 1 вересня.

Про це у відеозверненні до вчителів Донбасу на практикумі в "Сіріусі" заявив перший заступник керівника адміністрації президента сергій кириєнко, передає ТАСС. "Охороною" українських дітей займуться МВС росії, Росгвардія, а також бойовики "ДНР" та "ЛНР".

"Президент росії дав окреме доручення МВС, Росгвардії забезпечити заходи охорони та безпеки всіх шкіл у всіх п’яти регіонах. Це означає, що в кожній школі з 1 вересня має бути постійно щонайменше дві людини озброєної охорони. Це і Росгвардія і МВС росії, і "МВС ДНР" та "ЛНР", і спеціально відібрані ліцензовані приватні охоронні підприємства", — заявив кирієнко.

За словами Кирієнка, для вирішення цих завдань рф виділила спеціальне фінансування.

У мережі вже назвали цю ініціативу путіна "дитячим Гулагом". Так назвав це розпорядження путіна радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко у себе в telegram.

Раніше повідомлялося, що окупанти хочуть відновити пам'ятник Леніну в окупованому Мелітополі. Нагадаємо, загарбники отримали нові методички для спілкування з українцями на окупованих територіях.