Лаврова висміяли за безглузде пояснення міжнародної ізоляції росії

У мережі назвали нісенітницею слова російського міністра

Усунення російських спортсменів від міжнародних змагань нібито пов’язане із конкуренцією у світі спорту.

З такою безглуздою заявою на зустрічі зі студентами та викладачами Московського Державного Інституту Міжнародних Відносин (МДІМВ) виступив міністр закордонних справ росії сергій лавров, передає ТАСС. Він також розкритикував голову Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томаса Баха за рекомендації усувати російських спортсменів від міжнародних стартів.

"Коли президент МОК каже, що ми вирішуватимемо питання про участь російських і білоруських спортсменів у наших заходах пізніше залежно від того, як буде складатися політична ситуація, це пряма зневага принципами хартії МОК, яка включає неприпустимість залучення будь-яких політичних думок та політичних моментів у розвиток спортивного руху та спортивних федерацій.

Це пов’язано з конкуренцією, я думаю, не меншою мірою, ніж із бажанням "покарати" рф і Білорусь, прибрати конкурентів", — заявив лавров.

У мережі лише посміялися зі слів міністра рф.

Додамо, що більшість міжнародних спортивних федерацій усунули російських спортсменів від участі в турнірах через повномасштабне вторгнення рф в Україну. Наприклад, росія втратила право на проведення та участь на ЧС-2022 з волейболу, де росіян замінили українці. До речі, наша команда вже пробилася у плей-офф, повторивши успіх 24-річної давності.