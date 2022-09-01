В Україні вперше конфіскували майно путінського олігарха: на черзі Янукович, Курченко та Дерипаска

У російського олігарха на користь держави конфіскували нерухомість

У четвер, 1 вересня, на 190-й день повномасштабного вторгнення рф стало відомо, що Вищий антикорупційний суд (ВАКС) вперше конфіскував статки російського олігарха в Україні.

Про це повідомляє Центр протидії корупції у Facebook. ВАКС конфіскував 17 об’єктів нерухомості, яка належала одному з найбагатших росіян Володимиру Євтушенкову. Загальна площа конфіскованої нерухомості складає близько 100 000 квадратних метрів.

У Центрі протидії корупції розповіли, що конфіскували у путінського олігарха

Додамо, що Міністерство юстиції планує подати наступні подібні позови вже у вересні. Про це у коментарі для Інтерфакс-Україна повідомила заступник міністра Ірина Мудра. Вона наголосила, що Мін’юст найближчим часом може подати нові позови на конфіскацію майна у Віктора Януковича, Сергія Курченка й Олега Дерипаски.

"Мін’юст не зупиняється і вже протягом вересня намагатиметься подати нові позови про стягнення в дохід держави активів Віктора Януковича, Сергія Курченка, Олега Дерипаски та інших підсанкційних осіб", — заявила Мудра.

Раніше повідомлялося, що у Кремлі можуть запропонувати політичний притулок офіцеру СБУ, що втік, Андрію Наумову. В обмін колишній бригадний генерал СБУ має дати свідчення на судилищі проти президента України Володимира Зеленського.