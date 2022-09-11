"Нас не можна виганяти": російський міністр порівняв рф з неслухняною дитиною

У росії помітно змінилася риторика після невдач на фронті

У рф, говорячи про усунення російських спортсменів від міжнародних стартів, порівняли країну з маленькою дитиною.

З відповідною заявою в ефірі програми "Москва. Кремль. Путін" виступив міністр спорту рф Олег Матицин, передає Р-Спорт. Він вважає, що без росії розвиток світового спорту неможливий. Також міністр порівняв рф з неслухняною дитиною, а цивілізований світ із сім’єю, яка хоче вигнати її з дому.

"Ми вже бачимо, що низка федерацій нашу сторону і наші аргументи приймають і підтримують, насамперед Міжнародна федерація дзюдо, яка допускає наших спортсменів як нейтральних.

Без росії розвиток світового спорту неможливий. Олімпізм – це як сім’я. І в сім’ї, навіть якщо ти вважаєш, що дитина в чомусь не має рації, ти не маєш права її виганяти з дому. Ти не маєш права його карати передчасно.

Як мінімум ти маєш його слухати, як мінімум ти маєш поважати його права на власну думку. Ось ці принципи, вони, на жаль, порушені”, – сказав Матицин.

У мережі наголосили, як різко змінилася риторика російського чиновника.

Раніше повідомлялося, що збірна Боснії та Герцеговини погодилася зіграти з росією. При цьому в самій команді незадоволені цим.