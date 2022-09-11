"Нас не можна виганяти": російський міністр порівняв рф з неслухняною дитиною
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У росії помітно змінилася риторика після невдач на фронті
У рф, говорячи про усунення російських спортсменів від міжнародних стартів, порівняли країну з маленькою дитиною.
З відповідною заявою в ефірі програми "Москва. Кремль. Путін" виступив міністр спорту рф Олег Матицин, передає Р-Спорт. Він вважає, що без росії розвиток світового спорту неможливий. Також міністр порівняв рф з неслухняною дитиною, а цивілізований світ із сім’єю, яка хоче вигнати її з дому.
"Ми вже бачимо, що низка федерацій нашу сторону і наші аргументи приймають і підтримують, насамперед Міжнародна федерація дзюдо, яка допускає наших спортсменів як нейтральних.
Без росії розвиток світового спорту неможливий. Олімпізм – це як сім’я. І в сім’ї, навіть якщо ти вважаєш, що дитина в чомусь не має рації, ти не маєш права її виганяти з дому. Ти не маєш права його карати передчасно.
Як мінімум ти маєш його слухати, як мінімум ти маєш поважати його права на власну думку. Ось ці принципи, вони, на жаль, порушені”, – сказав Матицин.
У мережі наголосили, як різко змінилася риторика російського чиновника.
Раніше повідомлялося, що збірна Боснії та Герцеговини погодилася зіграти з росією. При цьому в самій команді незадоволені цим.