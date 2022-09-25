"Крим – наш": Усик відповів, кому належить півострів (відео)

Боксер заявив, що Крим – це Україна

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО), який, схоже, визначився з наступним суперником, відповів на запитання "Чий Крим?".

Про це і не тільки український чемпіон розповів в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону на YouTube-каналі "В гостях у Гордона". Олександр також розказав, чому раніше не відповідав прямо на це запитання.

"Крим — наш. Був, є і буде. Я думав про це. На якійсь пресконференції мене запитали і я один раз сказав. Комусь цього було мало і вони почали мене провокувати. Я розумію, що якщо скажу я, то вони напишуть, що сказав Усик і ці ресурси будуть читатися краще.Звичайно, мені не подобається, коли їдять за мій рахунок, не попереджаючи про це. Я теж люблю грати й вмію. Трохи, але вмію.

Крим – український. Його взяли нахабно просто прийшли люди віджали", — заявив Усик.

Як Усик раніше відповідав на запитання Чий Крим

Нагадаємо, у серпні Олександр у реванші переміг Ентоні Джошуа. Після бою українець повернувся до Києва, де також пояснив свої висловлювання про Крим. Наразі Усик бере участь у благодійних проектах в очікуванні свого наступного бою. Українець хотів би битися з Тайсоном Ф’юрі, проте британець не хоче відкладати це на 2023 рік. "Циганський король" зараз веде переговори про поєдинок із Джошуа.