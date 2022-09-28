Дружина Усика показала, від чого у неї мурашки по шкірі

Катерина захоплюється тільки однією фразою — про розвал росії

Дружина чемпіона світу з боксу Олександра Усика регулярно публікує у соцмережах пости на тему війни. Раніше Катерина показала, що окупанти зробили з її будинком. Зараз дівчина постить записи іноді патріотичні, іноді мотиваційні, а іноді й меми.

Останній мем на тему краху російської імперії. Катерина показала любовну сцену, під час якої один із партнерів каже: "росія розвалиться". І від цієї фрази йдуть мурашки по шкірі.

Раніше Катерина Усик висміювала російську армію та Путіна.

А ще якось запостила анекдот.

Нагадаємо, що сам Олександр кілька днів тому був у Польщі. Він завітав на тренування збірної України напередодні матчу Ліги націй.

До речі, бій за звання абсолютного чемпіона у надважкій вазі під великим питанням. Власник поясу WBC Тайсон Ф’юрі не хоче битися з Усиком. Британець вибрав собі у суперники Мануеля Чарра.