Дружина Усика показала, від чого у неї мурашки по шкірі
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Катерина захоплюється тільки однією фразою — про розвал росії
Дружина чемпіона світу з боксу Олександра Усика регулярно публікує у соцмережах пости на тему війни. Раніше Катерина показала, що окупанти зробили з її будинком. Зараз дівчина постить записи іноді патріотичні, іноді мотиваційні, а іноді й меми.
Останній мем на тему краху російської імперії. Катерина показала любовну сцену, під час якої один із партнерів каже: "росія розвалиться". І від цієї фрази йдуть мурашки по шкірі.
Раніше Катерина Усик висміювала російську армію та Путіна.
А ще якось запостила анекдот.
Нагадаємо, що сам Олександр кілька днів тому був у Польщі. Він завітав на тренування збірної України напередодні матчу Ліги націй.
До речі, бій за звання абсолютного чемпіона у надважкій вазі під великим питанням. Власник поясу WBC Тайсон Ф’юрі не хоче битися з Усиком. Британець вибрав собі у суперники Мануеля Чарра.