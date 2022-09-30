Крим ставить свічки за Путіна! Дружина Усика обматюкала земляків

Катерина Усик ніяк не може достукатися до кримчан, які підтримують війну

Бойові дії на сході та півдні України, удари по мирних жителях та інфраструктурі, псевдореферендуми – все це продовжує турбувати дружину чемпіона світу з боксу Катерину Усик. Нещодавно дівчина показала від чого в неї мурашки по шкірі.

А тепер Катерина опублікувала у сторіс Instagram листування з мешканкою Криму. Виявилося, що анексований півострів молиться на кривавого диктатора.

"Як може таке відбуватися! Питання в усіх одне й те саме: чому ніхто не може зупинити старого диявола! Щодня гинуть мирні люди, солдати... Стільки горя! Я в а...ї!", — написала Катерина.

"Ось так, ніхто. Вся Росія його підтримує. Половина Криму за Путіна, я в шоці. Свічки ставлять йому в церкві. Так ми не дуже глибинка Росії. Прикинь, там глибше як на нього моляться", — відповіли дружині Усика з Криму.

"Як можна бути такими дов...ми! Крим прокинься! Я 7 місяців достукатися не можу! А ви ще свічки за цього ган...на ставите!" — не стримувала емоцій Катерина.

Раніше ми повідомляли, що росія переступила межу в Криму. Наслідки можуть бути катастрофічні.