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Крим ставить свічки за Путіна! Дружина Усика обматюкала земляків

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
Дата публікації
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Автор
Катерина Усик ненавидить російського диктатора Новина оновлена 30 вересня 2022, 10:57
Катерина Усик ненавидить російського диктатора

Катерина Усик ніяк не може достукатися до кримчан, які підтримують війну

Бойові дії на сході та півдні України, удари по мирних жителях та інфраструктурі, псевдореферендуми – все це продовжує турбувати дружину чемпіона світу з боксу Катерину Усик. Нещодавно дівчина показала від чого в неї мурашки по шкірі.

А тепер Катерина опублікувала у сторіс Instagram листування з мешканкою Криму. Виявилося, що анексований півострів молиться на кривавого диктатора.

"Як може таке відбуватися! Питання в усіх одне й те саме: чому ніхто не може зупинити старого диявола! Щодня гинуть мирні люди, солдати... Стільки горя! Я в а...ї!", — написала Катерина.

"Ось так, ніхто. Вся Росія його підтримує. Половина Криму за Путіна, я в шоці. Свічки ставлять йому в церкві. Так ми не дуже глибинка Росії. Прикинь, там глибше як на нього моляться", — відповіли дружині Усика з Криму.

"Як можна бути такими дов...ми! Крим прокинься! Я 7 місяців достукатися не можу! А ви ще свічки за цього ган...на ставите!" — не стримувала емоцій Катерина.

Раніше ми повідомляли, що росія переступила межу в Криму. Наслідки можуть бути катастрофічні.

Теги:
#Путін #Крим #Війна #Катерина Усик