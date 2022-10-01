Чемпіона світу з шахів назвали "безсовісним людожером" через слова про геноцид російського народу
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Росіянин не помічає вбивств тисяч українців
12-й чемпіон світу з шахів Анатолій Карпов, який публічно підтримав президента рф володимира путіна, залишився незадоволений тим, що його не пустили до Швейцарії на показ фільму, присвяченому матчу за шахову корону 1978 між Карповим і Віктором Корчним.
Відповідна заява гросмейстера доступна на sport-express.ru. Шахіст назвав це русофобією та геноцидом російського народу в Європі.
Карпов пов’язує відмову Швейцарії у видачі візи з так званими "референдумами" на окупованих територіях України, які проходили до 27 вересня. Цього ж дня мав відбутися показ фільму в Женеві.
"Вони пов’язали одне з одним і зрозуміли, що для них показ фільму – політично не дуже потрібний захід.
Це не проста бюрократія. Це ставлення до росії та її громадян. Ми повинні враховувати, що зараз русофобія досягла найвищої межі. У Європі та Америці вона вже на рівні геноциду російського народу", — заявив Карпов.
У мережі розкритикували шахіста через його позицію. Один із користувачів назвав Карпова "безсовісним людожером".
Раніше повідомлялося, що українські шахістки вперше за 16 років виграли Всесвітню олімпіаду.
Нагадаємо, чемпіон світу Магнус Карлсен відмовився грати з росіянином за шахову корону.