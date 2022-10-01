Чемпіона світу з шахів назвали "безсовісним людожером" через слова про геноцид російського народу

Росіянин не помічає вбивств тисяч українців

12-й чемпіон світу з шахів Анатолій Карпов, який публічно підтримав президента рф володимира путіна, залишився незадоволений тим, що його не пустили до Швейцарії на показ фільму, присвяченому матчу за шахову корону 1978 між Карповим і Віктором Корчним.

Відповідна заява гросмейстера доступна на sport-express.ru. Шахіст назвав це русофобією та геноцидом російського народу в Європі.

Карпов пов’язує відмову Швейцарії у видачі візи з так званими "референдумами" на окупованих територіях України, які проходили до 27 вересня. Цього ж дня мав відбутися показ фільму в Женеві.

"Вони пов’язали одне з одним і зрозуміли, що для них показ фільму – політично не дуже потрібний захід.

Це не проста бюрократія. Це ставлення до росії та її громадян. Ми повинні враховувати, що зараз русофобія досягла найвищої межі. У Європі та Америці вона вже на рівні геноциду російського народу", — заявив Карпов.

У мережі розкритикували шахіста через його позицію. Один із користувачів назвав Карпова "безсовісним людожером".

У мережі висміяли Анатолія Карпова, якого не пустили до Швейцарії

Раніше повідомлялося, що українські шахістки вперше за 16 років виграли Всесвітню олімпіаду.

Нагадаємо, чемпіон світу Магнус Карлсен відмовився грати з росіянином за шахову корону.