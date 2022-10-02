"Слава Вам, доблесні воїни!": воротар "Динамо" присвятив перемогу ЗСУ

Футболіст розуміє, що може займатися улюбленою справою лише завдяки нашим захисникам

Після матчу 5-го туру чемпіонату України з футболу "Мінай" — "Динамо" (0:1) воротар київського клубу Денис Бойко подякував ЗСУ.

Відповідний пост голкіпер київського "Динамо" опублікував на своїй сторінці в Instagram. Бойко присвятив перемогу українським захисникам.

"Сьогодні, ми маємо можливість грати у футбол завдяки таким героям, як цей хлопець! І робимо ми це заради таких людей як він! Може, не завжди все виходить належним чином, але кожного разу, виходячи на поле, ми викладаємося на максимум і мріємо, щоб ви пишалися нами! І повірте, робимо для цього все можливе! Мурашки по шкірі, коли наші поранені воїни приходять підтримувати улюблений клуб! Ця перемога для Вас! Слава Вам, доблесні воїни ЗСУ!", — написав Бойко.

Нагадаємо, кияни після катастрофічного старту в Лізі Європи зуміли здобути три очки у поєдинку з аутсайдером УПЛ. Єдиний гол у грі записав на свій рахунок Віктор Циганков.

Відеоогляд матчу "Минай" — "Динамо"

Нагадаємо, "Динамо" у Лізі Європи провело два матчі. У 1-му турі "Біло-сині" програли "Фенербахче" (2:1), а в другому — кіпрському АЕКу (0:1). У 3-му турі ЛЄ "динамівці" зіграють із "Ренном". Цю зустріч можна буде переглянути в Україні. До речі, український клуб є аутсайдером матчу.