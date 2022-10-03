У нас одна проблема – чорт! Росіян попросили не удобрювати землю в Україні

Футболістка Надія Карпова звернулася до земляків

Зірка жіночої збірної Росії з футболу Надія Карпова закликала чоловіків не йти на війну. Раніше Карпова зробила камінг-аут.

27-річна футболіста грає на позиції форварда в іспанському "Еспаньйолі". Вона виступає категорично проти війни в Україні. Цього разу Надія зробила запис у сторіс Instagram, де закликала російських чоловіків не йти у військкомати.

"Пацани, якщо не хочете удобрювати землю, не ходіть у військкомати. Вас відправлять на злочин. В Україні такі ж люди, як ви — і ви поїдете їх вбивати? Немає у нас жодних проблем, окрім цього чорта старого", — написала Надія Карпова, прикріпивши фото путіна.

Раніше ми розповідали, що футболіст "Полтави" знищив російський паспорт. Він відмовився від громадянства рф.

А в росії коментаторам заборонили вимовляти ім’я футболіста "через духовні скрєпи".