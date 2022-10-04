Кличко розкрив секрет порятунку від російської тиранії

Для цього потрібно лише допомагати Україні

Легенда світового боксу українець Володимир Кличко, який заступився за Олександра Усика у суперечці з Тайсоном Ф’юрі, прокоментував політичну ситуацію у світі та назвав спосіб, як уберегтися від російської тиранії.

Відповідну заяву ексчемпіон світу в надважкій вазі зробив у себе в Instagram. Колишній боксер вважає, що світ, допомагаючи нашій країні, допомагає собі. Окрім того, український спортсмен опублікував символічне фото. На знімку зображено рятувальне коло в морі у кольорах українського прапора, яке тримає на поверхні Землю.

"Рятуючи Україну, світ врятує себе від утоплення в російській тиранії", — написав Володимир.

Найкращі моменти у кар’єрі Володимира Кличка. Українець повісив рукавички на цвях у 2017 році.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Володимир Кличко зайняв чітку позицію і виступив за заборону на участь у міжнародних турнірах для росіян. Це не сподобалося російському чемпіону світу у напівважкій вазі Дмитру Біволу, який звинуватив українця у змішуванні спорту та політики.

Раніше Кличко висловився у підтримку юнацької збірної України з боксу. Нашим боксерам заборонили виступати на чемпіонаті Європи під "синьо-жовтим" прапором.