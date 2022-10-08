"Рух тектонічних плит?": український тенісист пожартував про вибух на Кримському мості

Спортсмен задається риторичним питанням "А що сталося?"

У суботу, 8 жовтня, на 227-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну на Кримському мосту пролунав вибух. На інцидент відреагував відомий український тенісист Сергій Стаховський.

Відповідний пост спортсмен опублікував на своїй сторінці у Twitter. Сергій назвав дві жартівливі версії події.

"Може статика? Рух тектонічних плит?" — запитує тенісист.

Нагадаємо, вранці на Кримському мосту стався потужний вибух. Попередньо, причиною вибуху на залізничній гілці стала пожежа в товарному вагоні поїзда, який гнали з Тамані (Краснодарський край) до Керчі. За інформацією росЗМІ, спалахнула цистерна з пальним. Крім того, було пошкоджено одну з ділянок автомобільного полотна.

Через сильні пошкодження проїзд через міст повністю заборонено, а пожежа на залізничному полотні продовжується. До речі, момент вибуху Кримського мосту потрапив на відео.

Раніше повідомлялося, що колишня перша ракетка України Олександр Долгополов вирішив піти на фронт воювати. До цього тенісист вів активну волонтерську діяльність.