"Керч не спить": дружина Усика потролила росіян після вибуху на Кримському мосту

Автомобільне полотно на інфраструктурному об’єкті сильно пошкоджене

У суботу, 8 жовтня, на Кримському мосту пролунав потужний вибух. Дружина українського боксера, чемпіона світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBO та IB Олександра Усика (20-0, 13 КО) Катерина їдко висміяла окупантів.

Відповідну сторіс дружина боксера опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Усик нагадала росіянам, що Крим – це Україна.

"Керч сьогодні не спить! Слава ЗСУ! Крим — це Україна!" — написала Катерина.

Крім того, дружина боксера опублікувала кілька сторіс на цю тему на своєму другому акаунті в Instagram. Катерина зазначила, що на півострові починається паніка, люди стоять у черзі за бензином.

"З першого дня чекала на ці новини. Будуть відповіді з боку г**нокраїни. Але все ж таки якісь молодці наші. Орки породили у нас у душах ненависть назавжди й байдужість", — підкреслила Усик.

Реакція Катерини Усик на вибух на Кримському мості

За інформацією національного антитерористичного комітету рф, на Кримському мосту було підірвано вантажний автомобіль. До речі, момент вибуху на Кримському мосту потрапив на відео. Раніше на інцидент відреагував український тенісист Сергій Стаховський.