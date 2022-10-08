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"Таки втомився": Кличко іронічно відреагував на вибух на Кримському мості

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Віталій Кличко Новина оновлена 08 жовтня 2022, 12:07
Віталій Кличко

Із самоіронією у мера столиці все гаразд

У суботу, 8 жовтня, на Кримському мосту пролунав потужний вибух. На інцидент іронічно відреагував колишній чемпіон світу з боксу, мер Києва Віталій Кличко.

Відповідний пост ексбоксер опублікував на своїй сторінці в Instagram. Примітно, що Віталій для оцінки ситуації використав свою знамениту фразу про міст, що "втомився".

"Кримський міст таки втомився", — написав Кличко, який прикріпив картинку з цією фразою на тлі підірваної цистерни на залізничному полотні.

Нагадаємо, Кличко після обвалення бетонних та металевих конструкцій Шулявського мосту у Києві заявив, що "міст втомився".

Додамо, що за інформацією національного антитерористичного комітету рф, на Кримському мосту було підірвано вантажний автомобіль. В результаті стався частковий обвал двох прольотів мосту. Момент вибуху потрапив на відео. У мережі вже жартують над "бавовною" на стратегічному об’єкті інфраструктури росії.

Раніше на вибух на Кримському мосту відреагували відомий український тенісист Сергій Стаховський та дружина боксера Олександра Усика Катерина.

Теги:
#Бокс #Віталій Кличко #Київ #Кримський міст