Перетворіть ваші емоції на пожертвування: Шевченко звернувся до українців

Легендарний футболіст упевнений, що жодні обстріли не зламають українців

Один із найкращих гравців в історії нашого футболу Андрій Шевченко прокоментував потужний обстріл України. І закликав допомагати фінансово українській армії.

"Я зустрів цей обстріл у поїзді, що зупинився посеред поля. І ці кілька годин були вічністю.

Я хочу сказати одне. Жодні ракети, обстріли чи атаки не зламають українців.

У нас можна відібрати будинки та цілі вулиці, але неможливо забрати гідність, сміливість та прагнення до свободи.

Ми захищатимемо Україну. Ми співатимемо під обстрілами, як це робили сьогодні кияни в метро. Ми битимемося, поки не переможемо.

У цей дуже важкий день ми дякуємо кожному з вас, хто розділяє з нами цей шлях.

Що б ви не відчули сьогодні: причетність, любов і співчуття до України чи розпач, гнів та лють до наших ворогів — перетворіть ваші емоції на благодійні пожертвування.

Нехай вони стануть ще одним кроком до нашої спільної перемоги», – написав Шевченко у Instagram.

Нагадаємо, що головний тренер "Руху" білорус Леонід Кучук назвав виродками росіян, які обстрілюють Україну.

Відреагувала на події у столиці і Катерина Усик. "Ніколи вам не пробачу те, що чують мої діти", — написала в соцмережах дружина чемпіона світу з боксу.