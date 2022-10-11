У Росії зібралися перетворити спортсменів на гарматне м’ясо

Замість Олімпіади атлети поїдуть на війну

Перемоги України на фронті змусили владу росії розпочати мобілізацію. Повістки в армію надсилають навіть спортсменам.

Більше того, у росії зібралися створити добровольчі загони з професійних спортсменів для участі у війні в Україні, повідомляє Трибуна.

Попереднє обговорення питання відбулося у понеділок, 10 жовтня, у Москві.

У мобілізаційний процес планується залучити переважно регіональні спортивні федерації. Повідомляється, що незабаром вони будуть про це повідомлені.

Звичайно, що у росії все добровільне стає примусово-добровільним. Отже замість Олімпійських ігор атлети поїдуть помирати в Україну.

Раніше ми писали, що російські фігуристи покажуть номер про війну в Україні.

До речі, про бажання піти на війну заявив російський боксер Денис Лебедєв. Щоправда, для цього росіянину не вистачає повістки з військкомату.