У Росії зібралися перетворити спортсменів на гарматне м’ясо
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Замість Олімпіади атлети поїдуть на війну
Перемоги України на фронті змусили владу росії розпочати мобілізацію. Повістки в армію надсилають навіть спортсменам.
Більше того, у росії зібралися створити добровольчі загони з професійних спортсменів для участі у війні в Україні, повідомляє Трибуна.
Попереднє обговорення питання відбулося у понеділок, 10 жовтня, у Москві.
У мобілізаційний процес планується залучити переважно регіональні спортивні федерації. Повідомляється, що незабаром вони будуть про це повідомлені.
Звичайно, що у росії все добровільне стає примусово-добровільним. Отже замість Олімпійських ігор атлети поїдуть помирати в Україну.
Раніше ми писали, що російські фігуристи покажуть номер про війну в Україні.
До речі, про бажання піти на війну заявив російський боксер Денис Лебедєв. Щоправда, для цього росіянину не вистачає повістки з військкомату.