Для футбольної команди ЗСУ знайшли поле: де гратимуть захисники України

Ідею створення футбольної команди ЗСУ схвалив генерал Валерій Залужний

В українському футболі заговорили про створення команди Збройних сил України (ЗСУ). Напередодні стало відомо, що ФК "Лівий берег" (Київ) може надати свою інфраструктуру, насамперед стадіон для команди ЗСУ.

Про це повідомляє Sport Arena. За інформацією джерела, професійну команду ЗСУ можуть створити для участі в одному з чемпіонатів України вже найближчим часом.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вже підтримав цю ідею.

"Знаю, що ця тема активно обговорюється в кабінетах. Щобільше, була вже розмова на цю тему з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, який теж дуже любить футбол, як виявилося. І давайте я скажу так: ця ідея отримала підтримку з його боку", — розповів коментатор Віктор Вацко на YouTube-каналі Вацко Live.

Минулого сезону "Лівий берег" виступав у чемпіонаті Другої ліги України. Цього сезону команда призупинила свої виступи, зосередившись на роботі клубної академії.

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