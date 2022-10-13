Російські спортсмени, здавайтеся! Призерка Олімпіади-2012 написала інструкцію мобілізованим атлетам рф

Ольга Саладуха пояснила колегам, що їм не варто воювати за божевільного вождя

Бронзова призерка Олімпійських ігор у потрійному стрибку, а нині депутат Верховної Ради Ольга Саладуха записала звернення до російських спортсменів. Вона закликала здаватися у полон, якщо атлетів відправлять на війну. До речі, спортсменам у Росії активно роздають повістки.

"Російські спортсмени!

Ще нещодавно ви ігнорували війну, яку розв’язала ваша країна в Україні. Вам було байдуже, що тут відбувається. Ви не хотіли протестувати і лише обурювалися, чому вас викидають зі світового спорту.

Тепер усе змінилося. Війна постукала у двері вашого будинку. Коли військкоми виписують повістки, вони не запитують, чи ви вважаєте себе поза політикою. Вас негайно відправлять до збірних пунктів, а звідти прямо на фронт.

Це не пригода та не легка прогулянка. В Україні на вас чекає смерть або каліцтво від рук наших захисників. Ми – українці – на своїй землі, ми маємо моральне право захищатись, виганяти будь-якого загарбника, який посягає на нашу Батьківщину. Сьогодні такими загарбниками є ви.

Розумію, що більшість із вас зовсім не хочеться померти в Україні в ім’я убогих фантазій вашого плешивого вождя.

Чи є вихід? Так, він є!

Якщо вас мобілізували, постарайтеся якнайшвидше здатися в полон.

Україна запустила проект "Хочу жити" Це гаряча лінія, куди може звернутися будь-який російський військовослужбовець або їх родичі. Ви отримаєте детальну інструкцію про те, як вижити.

+38 066 580 34 98

+38 093 119 29 84

Запам’ятайте ці номери телефонів та скористайтеся ними!

Також у Telegram працює чат-бот "Врятуй себе", де можна залишити заявку на здачу в полон ЗСУ.

Як спортсменка готова підтримати тих росіян, які не хочуть воювати в Україні. Звертайтесь до мене в особисті, обіцяю передати інформацію тим уповноваженим особам, які забезпечать вам швидкий перехід в український полон.

Людей, які добровільно здаються Україні, не включають до обмінного фонду. Без вашого бажання вас не віддадуть до Росії. Навпаки, ми зробимо все, щоб ви були у безпеці.

Впевнена, що сьогодні це найкращий сценарій для кожного з вас. Залишитися живим, мати спортивні перспективи, отримати шанс на нове життя.

Подумайте про своє майбутнє, про своїх дітей і батьків, про те, що ви не повинні віддавати життя тому, що хтось у Кремлі збожеволів.

Вибір за вами! Вирішуйте! Дійте!", — написала Саладуха у Facebook.

Раніше відомий російський боксер Денис Лебедєв заявив, що готовий піти воювати за володимира путіна, якщо йому прийде повістка.

До речі, з росії на тлі новин про мобілізацію втекла генсек Олімпійського комітету Росії (ОКР), п’ятиразова олімпійська чемпіонка з синхронного плавання Анастасія Давидова. Російський депутат Роман Терюшков назвав це "спортивним дезертирством".