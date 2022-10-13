Окупанти знищили спортивний коледж, у якому навчалася олімпійська чемпіонка Харлан (фото)

Загарбники продовжують знищувати громадську інфраструктуру України

У Миколаєві під ракетними ударами росії опинився професійний коледж фізичної культури.

Про це повідомляє Федерація фехтування України на своїй сторінці у Facebook. Внаслідок обстрілу постраждали всі аудиторії, гуртожиток, фехтувальна зала.

У цьому коледжі розпочинали свій спортивний шлях фехтувальниці Ольга Харлан та Олена Хомрова, які на Олімпійських іграх у Пекіні (2008) принесли Україні золоту медаль у командній шаблі.

"Російські окупанти продовжують цинічно руйнувати спортивну інфраструктуру України. Внаслідок ракетних ударів руйнувань зазнав Миколаївський професійний коледж фізичної культури, в якому навчалися Олімпійські чемпіонки Ольга Харлан, Олена Хомрова та інші видатні чемпіони та призери Олімпійських Ігор з різних видів спорту", — йдеться у повідомленні Федерації.

Наслідки ударів рф по Миколаївському професійному коледжу фізичної культури

Додамо, у березні 2022 року внаслідок ракетного обстрілу по Миколаївській ОДА загинув батько Олени Хомрової Микола.

Золотий удар Харлан на Олімпіаді-2008

Раніше повідомлялося, що росіяни сильно пошкодили багатоквартирний будинок, де проживала чемпіонка світу.

Нагадаємо, український боксер Олександр Усік відвідав бійців ТРО.