Окупанти знищили спортивний коледж, у якому навчалася олімпійська чемпіонка Харлан (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 673
Загарбники продовжують знищувати громадську інфраструктуру України
У Миколаєві під ракетними ударами росії опинився професійний коледж фізичної культури.
Про це повідомляє Федерація фехтування України на своїй сторінці у Facebook. Внаслідок обстрілу постраждали всі аудиторії, гуртожиток, фехтувальна зала.
У цьому коледжі розпочинали свій спортивний шлях фехтувальниці Ольга Харлан та Олена Хомрова, які на Олімпійських іграх у Пекіні (2008) принесли Україні золоту медаль у командній шаблі.
"Російські окупанти продовжують цинічно руйнувати спортивну інфраструктуру України. Внаслідок ракетних ударів руйнувань зазнав Миколаївський професійний коледж фізичної культури, в якому навчалися Олімпійські чемпіонки Ольга Харлан, Олена Хомрова та інші видатні чемпіони та призери Олімпійських Ігор з різних видів спорту", — йдеться у повідомленні Федерації.
Додамо, у березні 2022 року внаслідок ракетного обстрілу по Миколаївській ОДА загинув батько Олени Хомрової Микола.
Раніше повідомлялося, що росіяни сильно пошкодили багатоквартирний будинок, де проживала чемпіонка світу.
Нагадаємо, український боксер Олександр Усік відвідав бійців ТРО.