"Розстріляли у полоні": окупанти жорстоко вбили українського спортсмена-розвідника

Спортсмен після початку широкомасштабного вторгнення рф став на захист батьківщини

Після звільнення Ізюма (Харківська область) було знайдено тіло бійця змішаних єдиноборств, розвідника Володимира Лазаренка, який 7 місяців вважався зниклим безвісти.

Про загибель 38-річного бійця в інтерв’ю Obozrevatel розповіла боєць MMA та чемпіонка WWFC у ваговій категорії до 48 кг Альона Рассохіна. Володимир, якого називали "Дядя Вовік", тривалий час тренувався в Олени у дніпровському спортивному клубі "Лють".

Володимир, прийшовши до ММА у 30-річному віці, встиг виграти обласні змагання зі змішаних єдиноборств, стати призером чемпіонату України з грепплінгу, відсудити безліч турнірів та навіть виховати своїх учнів. Олена розповіла, що після 24 лютого він вирушив на захист батьківщини добровольцем.

"Він стояв добровольцем у перших рядах. Пішов служити роздягнений, а ми всією командою зібрали кошти йому на екіпірування. Щоб був броник, каска, теплі чоботи, фліска… Він служив у розвідці. Я не намагалася його відговорити, він відразу сказав: "Я йду туди, щоб ви тут спокійно жили". Ніколи не могла подумати, що ці його слова будуть фатальними", – розповіла Рассохіна.

На початку весни Лазаренко, перебуваючи на Харківщині, перестав виходити на зв’язок. Близькі та друзі до останнього сподівалися, що Володимир живий, проте після звільнення Ізюма та його околиць було знайдено і тіло бійця. Рассохіна розповіла, що за наведенням місцевих жителів у селі Чистоводівка Харківської області було знайдено могилу двох захисників України, яких розстріляли у полоні.

"Як тільки звільнили Ізюм, знайшли його могилу, де було два закатовані воїни. Одним з них виявився наш Вовчик. Вова загинув болісною смертю, його сильно катували, були роздроблені руки, вогнепальне поранення та роздроблена голова. Думаю, він їх посилав, ось вони й знущалися з нього", — заявила Альона.

Раніше повідомлялося, що на війні із російськими окупантами загинув польський боєць ММА з Інтернаціонального легіону ЗСУ.

Нагадаємо, на фронті загинув чемпіон світу з тайського боксу Олексій Янін.