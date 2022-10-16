Український спортсмен приєднався до "полювання" на Гіркіна: подробиці

Тенісист виділить гроші на затримання бойовика

Український активіст Сергій Стерненко разом з військовослужбовцем та письменником Анатолієм Маркусом та фронтменом групи "Антитіла" Тарасом Тополею оголосили нагороду за взяття в полон російського терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), який, ймовірно, міг вирушити воювати в Україну. До цієї ініціативи приєднався відомий український тенісист Сергій Стаховський.

Про це спортсмен написав у своєму мікроблозі у Twitter. Він також виділить 10 тисяч доларів зі своїх заощаджень на затримання живого Гіркіна.

"Та якщо вже пішов такий наступ, то докидаю 10к$. Головне живим… Бо має розказати по MH17", — написав Стаховський у відповідь на твіт Стерненка.

Крім того, 10 тисяч доларів на затримання бойовика виділить і голова Луганської ОДА Сергій Гайдай. Таким чином, станом на початок неділі, 16 жовтня, за живого полоненого Стрєлкова обіцяють уже 50 тисяч доларів.

Раніше Стаховський розповів, що колишній футболіст, а нині тренер Сергій Ребров купив чергову машину для ЗСУ.

Нагадаємо, Сергій їдко висміяв "бавовну" на Кримському мості.