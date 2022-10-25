Російського лижника хотіли посадити на палю через "перехід" в Україну

Спортсмен справді не хоче повертатися до росії, але шукає варіант не з Україною

Поки в російських лижах істерять через усунення спортсменів від міжнародних змагань, росіяни шукають варіанти, щоб продовжувати змагатися. Один із цих варіантів — зміна спортивного громадянства.

Російський лижник Валерій Гонтар спростував чутки про перехід до збірної України, при цьому лижник не хоче виступати за рф. Про це розповів сам спортсмен у коментарі для "СЕ".

Через чутки про потенційний трансфер в Україну на лижника накинулися співвітчизники, які навіть погрожували росіянину.

"Я мало читав, бо намагався уникнути негативу — його за ці дні було достатньо. Досі отримую. Просто тому, що хтось щось сказав, придумав. Мене за це вичитують, принижують, ображають. Аж до погроз розправи.

Деякі з них прослизали в телефон. Не знаю, звідки мій номер. Здивований, що вам не дали його, але якісь загадкові люди писали, що на палю мене посадять. Звідки стільки негативу, я зрозуміти не можу", — заявив спортсмен.

Крім того, Гонтар розповів, що не збирається більше виступати за росію і шукає варіант з європейською збірною.

Раніше повідомлялося, що Рада Міжнародної федерації лижних видів (FIS) продовжила усунення російських та білоруських спортсменів від міжнародних змагань на наступний сезон. Це рішення викликало істерику в росії. До цього норвежки погрожували бойкотом чемпіонату світу у разі допуску росіян на турнір.