"Виносив пораненого з поля бою": на фронті героїчно загинув капітан збірної України

На передовій загинув відомий гравець в американський футбол та кардіохірург

Легенда американського футболу України та талановитий лікар Дмитро Сербін був убитий окупантами під час евакуації поранених солдатів. На жаль, Дмитро – не перший представник цього виду спорту, який загинув, захищаючи батьківщину.

Про смерть героя повідомив у Facebook близький друг спортсмена Олександр Лосинський. Сербін загинув на лінії фронту в ніч проти 25 жовтня, виносячи пораненого з поля бою.

"Сьогодні вночі на лінії фронту загинув лікар від бога, капітан збірної України з американського футболу і мій друг "Чарівний Лікар" Дмитро Миколайович Сербін. Загинув виконуючи свій громадянський і лікарський обов’язок: виносячи пораненого з поля бою. Ще одна несправедливість цієї війни: перемелюючи найгірших з них ми безповоротно втрачаємо найкращих із нас…" – написав Олександр.

У київському клубі Capitals, де виступав Дмитро, висловили співчуття.

"Людина з великої букви, він завжди приходив на допомогу кожному хто її потребує, душа будь якої компанії, нам всім було чого в нього повчитися, і ми вчилися. Загинув як воїн, захищаючи свою країну, своїх рідних, так як робив це при житті. Діма, дякуємо тобі за все!" — йдеться у повідомленні київського клубу.

В Українській лізі американського футболу також відреагували на смерть героя.

Сербін був одним із найдосвідченіших футболістів на пострадянському просторі. Він почав грати у футбол у 2001 році і крім "Кепіталс" він встиг пограти за київських "Бандитів" та "Джетс", "Монстерс" (Муреш, Румунія), "Іглс" (Варшава), "Тайгерс" (Ніредьхаза, Угорщина) та інші команди. У складі "Кепіталс" він ставав чемпіоном України. Крім того, Дмитро був провідним кардіологом в Олександрівській клінічній лікарні у Києві.

Раніше повідомлялося, що на фронті загинув дитячий тренер ФК "Минай".

Нагадаємо, у бою з окупантами перестало битися серце знаменитого ультрас "Динамо".