Російський депутат поїхав воювати на Донбас: його брат вигравав олімпійське "золото" для України

Артур Таймазов боровся за росію, Тимур Таймазов піднімав штангу за Україну

Олімпійський чемпіон із вільної боротьби Артур Таймазов вирушив на війну в Україну. Колишнього спортсмена, а нині депутата російської держдуми, помітили на Донбасі.

"Артур придивляється до донецьких підрозділів з метою — визначиться, за яке з них він воюватиме", — пише lenta.ru.

Борець Артур Таймазов – олімпійський чемпіон 2004 року, срібний призерка Олімпійських ігор 2000 року, дворазовий чемпіон світу (2003, 2006) у складі збірної Узбекистану.

2008 року Таймазов виграв Олімпійські ігри в Пекіні, а потім повторив свій успіх у Лондоні-2012.

Проте 5 квітня 2017 року Міжнародний олімпійський комітет позбавив Таймазова золотої медалі Ігор-2008 через допінг.

А 23 липня 2019 року МОК повідомив, що Артура Таймазова позбавлено золотої медалі Олімпійських ігор 2012 року в результаті повторної перевірки допінг-проб.

Таким чином, Артур Таймазов став першим в історії борцем, позбавленим двох золотих олімпійських медалей, повідомляє Вікіпедія.

Цікаво, що старший брат Артура – Тимур Таймазов, став олімпійським чемпіоном 1996 року з важкої атлетики у складі збірної України, двічі перемагав на чемпіонаті світу.

Зараз Тимур Таймазов працює керівником Управління Федеральної податкової служби росії з Північної Осетії.

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