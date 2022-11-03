"Знімав прапор у Херсоні": у Росії висміяли олімпійського чемпіона, який передумав воювати

Артур Таймазов побував на окупованому Донбасі

Олімпійський чемпіон з вільної боротьби росіянин Артур Таймазов поїхав на Донбас із обіцянкою приєднатися до бойового підрозділу та брати участь у війні. Проте вже на місці Таймазов різко передумав.

"Я часто відвідую Донбас. Обов’язково, по можливості, приїжджатиму і надалі. Я роблю те, що у мене найкраще виходить — постачаю допомогу. Вважаю, що необхідно підтримувати хлопців", — цитує депутата держдуми sports.ru.

Таймазова одразу ж висміяли в коментарях до новини. І висловили припущення, що він робив на фронті.

"Він там поповнив війська глибокого тилу у складі: депутата "негея" Мілонова, Івана "гойди" Охлобистіна та Діми "космосу" Рогозіна", — пишуть читачі.

"Допомагав знімати прапор у Херсоні", — їдко тролять Таймазова після того, як з будівлі адміністрації у Херсоні зняли прапор росії.

Борець Артур Таймазов – олімпійський чемпіон 2004 року, срібний призерка Олімпійських ігор 2000 року, дворазовий чемпіон світу (2003, 2006). Через допінг його позбавили золотих медалей Пекіна-2008 та Лондона-2012.

Цікаво, що старший брат Артура – Тимур Таймазов, став олімпійським чемпіоном 1996 року з важкої атлетики у складі збірної України, двічі перемагав на чемпіонаті світу.

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