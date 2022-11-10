Пішов на роботу, а опинився у військкоматі: спортсменка сім місяців не бачила чоловіка

Аннамарі Данча підтримала свого чоловіка, який пішов до армії добровольцем

Зірка українського сноуборду Аннамарі Данча розповіла, що її чоловік боронить Україну на фронті. До речі, повномасштабне вторгнення Росії почалося майже одразу після Олімпіади у Пекіні, де виступала наша спортсменка.

"1 березня мій чоловік пішов на роботу, а потім зателефонував мені і сказав, що він у військкоматі і записується в добровольці. Назад шляху вже немає. Ти ж не можеш вранці записатися в добровольці, а після обіду відмовитись, бо дружина проти. Це було його рішення, а ми підтримали як могли.

Ми сім місяців не бачилися. До середини літа він був у артилерії. А потім їх розформували. Останнім часом перебував у піхоті на Херсонщині", — розповіла Данча в інтерв’ю "Суспільне Спорт".

Аннамарі Данча є срібним призером чемпіонату світу у паралельному слаломі. Вона – учасниця чотирьох Олімпіад.

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