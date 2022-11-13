Мало його Кличко бив: суперник українця підтримав путіна

Олександр Повєткін обіцяє своїх не кидати

Коли в Росії кричать на весь світ, що спорт поза політикою, місцеві спортсмени відкрито підтримують війну в Україні. Одним із таких є відомий боксер Олександр Повєткін. До речі, його тренер уже воює в Україні.

Повєткін переконаний, що путін вчинив правильно, коли напав на Україну.

"Сила в правді. Ця відома фраза, яку вимовив Сергій Бодров, сьогодні відображає суть того, що відбувається в Україні. Ми билися за правду всі ці роки, поки на Донбасі винищували слов’ян. Тому я за президента і його рішення встати на захист простих людей, дати відсіч нацизму, який паразитує відомо за чий рахунок. Будь-яка війна закінчується. Нехай і ця закінчиться найближчими днями. Своїх не кидаємо", — цитує Повєткіна fightnews.info.

До речі, у жовтні виповнилося дев’ять років з бою Володимира Кличка проти Олександра Повєткіна. Поєдинок відбувся у Москві та завершився впевненою перемогою українця.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Володимир Кличко виступив за заборону на участь у міжнародних турнірах для росіян. Це не сподобалося російському чемпіону світу у напівважкій вазі Дмитру Біволу, який звинуватив українця у змішуванні спорту та політики.