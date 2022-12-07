Живий, але поранений! Українська легкоатлетка отримала повідомлення з фронту

Батько Олени Колесніченко лежить у шпиталі

Бронзова призерка Юнацьких Олімпійських ігор у бігу з бар’єрами Олена Колесніченко повідомила у соцмережах, що її батька поранено. Як і де це сталося, спортсменка не уточнила.

Легкоатлетка зробила такий пост в Instagram.

"Нехай усі тати, сини, чоловіки, дружини та дочки повертаються додому живими!

На жаль, ця проклята війна назавжди залишиться в наших душах.

Дякую Богу за живого тата. Живий, але поранений… Лежить у шпиталі…

Не можу уявити, як йому самотньо і важко на душі після того пекла.

На жаль, це рани, які ніколи не загояться, але я бажаю кожному воїну, кожній родині знайти мир усередині!

Я щиро вірю у нашу перемогу, перемогу України.

Я щиро бажаю миру кожному", — написала Колесніченко.

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Ми також писали, що на фронті загинув дитячий тренер українського клубу. У героя залишилися два сини-футболісти.