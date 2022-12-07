Живий, але поранений! Українська легкоатлетка отримала повідомлення з фронту
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Батько Олени Колесніченко лежить у шпиталі
Бронзова призерка Юнацьких Олімпійських ігор у бігу з бар’єрами Олена Колесніченко повідомила у соцмережах, що її батька поранено. Як і де це сталося, спортсменка не уточнила.
Легкоатлетка зробила такий пост в Instagram.
"Нехай усі тати, сини, чоловіки, дружини та дочки повертаються додому живими!
На жаль, ця проклята війна назавжди залишиться в наших душах.
Дякую Богу за живого тата. Живий, але поранений… Лежить у шпиталі…
Не можу уявити, як йому самотньо і важко на душі після того пекла.
На жаль, це рани, які ніколи не загояться, але я бажаю кожному воїну, кожній родині знайти мир усередині!
Я щиро вірю у нашу перемогу, перемогу України.
Я щиро бажаю миру кожному", — написала Колесніченко.
Раніше повідомлялося, що на фронті загинув гравець в американський футбол із Закарпаття. Нагадаємо, що в бою з окупантами було вбито двох ультрас "Карпат".
Ми також писали, що на фронті загинув дитячий тренер українського клубу. У героя залишилися два сини-футболісти.