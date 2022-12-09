На Донеччині окупанти вбили рекордсмена України

На фронті загинув майстер спорту Ярослав Хібовський

Відомий український спортсмен Ярослав Хібовський загинув, боронячи батьківщину від російських окупантів. Нещодавно також на фронті вбили фаната "Карпат".

Ярослав Хібовський родом із Вінниці був майстром спорту та рекордсменом України з пауерліфтингу.

Ярослав, який пішов служити на військову службу за контрактом, був сержантом 2-го механізованого взводу механізованої роти.

5 грудня під час штурмових дій російських окупантів біля населеного пункту Нетайлово Донецької області наш захисник отримав поранення несумісні з життям, повідомляє голова Тульчинської РДА Олександр Гаврилюк.

Нагадаємо, що в жовтні один із лідерів фанатського руху, вболівальник київського "Динамо", Максим Яловцов на прізвисько "Регбіст" трагічно загинув на фронті. Футболку із зображенням Яловцова подарував Денис Берінчик своєму супернику після бою у Лондоні.

Ми також писали, що на фронті загинув дитячий тренер українського клубу. У героя залишилися два сини-футболісти.

Раніше була інформація про смерть чемпіона Європи під Херсоном. Після початку вторгнення Росії в Україну спортсмен узяв до рук автомат і пішов захищати рідну землю.