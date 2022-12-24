Під Бахмутом загинув фанат "Динамо"

Ще у 2014 році Олег Рибальченко пішов захищати Україну

Знову втрати несе фанатський рух. Нещодавно ми писали про смерть фаната "Карпат". Наразі на війні загинув ультрас київського "Динамо" Олег Рибальченко.

"У запеклих боях за Бахмут загинув Олег "Риба" Рибальченко... У свій час він мав відношення до фанатського сектору, а з 2014 року пішов захищати Батьківщину від загарбників. Пам’ять про сучасного героя житиме вічно!" – йдеться у повідомленні WBC ультрас "Динамо" на сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що в жовтні один із лідерів фанатського руху, вболівальник київського "Динамо", Максим Яловцов на прізвисько " Регбіст" трагічно загинув на фронті. Футболку із зображенням Яловцова подарував Денис Беринчик своєму супернику після бою у Лондоні.

Ми також писали, що на фронті загинув дитячий тренер українського клубу. У героя залишилися два сини-футболісти.

Раніше була інформація про смерть чемпіона Європи під Херсоном. Після початку вторгнення росії в Україну спортсмен узяв до рук автомат і пішов захищати рідну землю.