Що з лицем? Роман Зозуля відреагував на події у Росії

Футболіст прокоментував вибухи в Енгельсі

На стратегічному аеродромі в російському Енгельсі пролунали два вибухи. Нібито був збитий безпілотник. Російська сторона повідомляє, що загинули троє людей. На подію вже відреагував відомий український футболіст Роман Зозуля.

"У російському Енгельсі вночі лунали вибухи. За попередніми даними є загиблі. Якщо ви забули, то саме там знаходиться аеродром із тактичною авіацією Росії. Це місце, з якого роблять масовані обстріли нашої країни. Русня, що з обличчям?", – написав у телеграм-каналі Роман Зозуля.

Нагадаємо, що Зозуля дуже активно займається волонтерською діяльністю ще з 2014 року. Нещодавно колишній форвард збірної України нагадав про зв’язки Андрія Шевченка із російським олігархом Романом Абрамовичем.

Раніше Зозуля розкритикував вибори до Національного олімпійського комітету України через те, що туди обрали Нестора Шуфрича та Григорія Суркіса. Через скандал політики пішли з організації, проте футболіст вважає, що це було зроблено лише для відводу очей.