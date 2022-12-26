Без батька залишилася 4-річна дочка: захищаючи Україну, загинув регбіст-шахтар

Спортсмен з початку повномасштабного вторгнення рф став на захист батьківщини

На війні з російськими окупантами загинув черговий спортсмен-регбіст Євген Кашинський. Раніше під час виконання бойового завдання на Харківському напрямку загинув регбіст Артем Толочко.

Сумну новину повідомила Федерація регбі України у Facebook. За інформацією джерела, вдома у бійця залишилася чотирирічна донька.

"Знову сповіщаємо про трагічну звістку з фронту. При виконанні бойового завдання загинув регбіст із Кривого Рогу, гравець РК "Гірник" Євген Кашинський. Вдома у бійця залишилася чотирирічна дочка. Вся регбійна спільнота висловлює щирі співчуття родині та близьким героя. З початку війни разом з побратимами Євген захищав країну у складі підрозділу "Регбісти" 129 криворізької бригади. Вічна пам’ять! Герої не вмирають!" — йдеться у повідомленні федерації.

У мирному житті, окрім спорту (регбі та футбол), 30-річний Євген був начальником дільниці №2 шахти "Ювілейна" у Кривому Розі (рудник "Суха Балка"). Його батьки працювали на руднику, і він також пов’язав своє життя з гірською справою.

"Молодий, завзятий, талановитий гірник напрочуд швидко проявив себе, здобувши славу не тільки кваліфікованого працівника, а й умілого керівника", — йдеться у повідомленні в Facebook Рудник "Суха Балка".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на фронті загинув регбіст-танкіст Владислав Горбунов.

Нагадаємо, ексфутболіст "Вереса" Андрій Каранюк віддав життя за Україну.