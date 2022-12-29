Вихованець "Карпат" загинув на війні: його прадід сидів у в’язниці за підтримку УПА

Григорій Добош служив у десантно-штурмовій бригаді

Щодня приходять із фронту сумні новини до футбольної родини. Ми вже писали, що у боях за Бахмут загинув тренер-реабілітолог київського "Динамо". Наразі смерть свого вихованця підтверджують львівські "Карпати".

30-річний Григорій "Гриць" Добош разом із двома побратимами загинув під час бою з російськими окупантами під Снігурівкою Миколаївської області, повідомляє сайт "Карпат".

Вихованець львівського клубу ще у лютому пішов захищати Україну. Інакше й не могло бути, адже він виховувався в патріотичній сім’ї. Прадід Добоша та інші члени його сім’ї відбували ув'язнення у Сибіру за проукраїнську позицію та допомогу ОУН-УПА.

У складі ЗСУ Добош служив у 80-й Львівській десантно-штурмовій бригаді. Довгий час вважався зниклим безвісти. Тільки після деокупації регіону його тіло виявили та доставили до Львова.

Раніше стало відомо, що в бою з окупантами було вбито двох ультрас "Карпат".

Нагадаємо, що в жовтні один із лідерів фанатського руху, вболівальник київського "Динамо", Максим Яловцов на прізвисько Регбіст трагічно загинув на фронті. Футболку із зображенням Яловцова подарував боксер Денис Берінчик своєму супернику після бою у Лондоні.

Ми також писали, що на фронті загинув дитячий тренер українського клубу. У героя залишилися два сини-футболісти.