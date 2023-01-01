Росіяни не хотіли цієї війни: футболіст збірної України втратив зв’язок із реальністю

Євген Бохашвілі називає росіян миролюбним народом

За його плечима матчі за юнацькі та молодіжні збірні України, виступи за "Дніпро", "Кривбас", "Карпати", "Рух". А також вояжі до Грузії та Білорусі, екзотичний чемпіонат Індонезії. У вересні 29-річний Євген Бохашвілі підписав контракт із румунським клубом "Оцелул".

З Румунією Бохашвілі збирався надовго пов’язати своє майбутнє, але клуб розірвав із ним контракт. Можливо це збіг, але перед цим футболіст дав дуже неоднозначне інтерв’ю.

Румунським ЗМІ Євген розповів, що росіяни – це миролюбний народ, а війну розв’язали політики. І це при тому, що переважна більшість жителів росії підтримують війну проти України і радіють бомбардуванням мирних міст.

"Коли почалася війна, моя сім’я поїхала до Німеччини, як біженці. Багато сімей живуть окремо. Чоловіки змушені залишатися в Україні, решта членів сім’ї поїхала, але повернутися поки не можуть. Думаю, будь-хто, хто має сім’ю, розуміє, наскільки пригнічує ця ситуація…

Погані люди є скрізь у світі, так само, як скрізь є хороші люди. Росіяни не хотіли цієї війни! Я маю на увазі пересічних людей, а не політиків. Ця жахлива війна була і залишається політичною справою. Нормальна людина не може хотіти війни, вбивати.

Я, наприклад, розрізняю простих росіян від людей путіна. Я не можу погано говорити про російський народ. Переважну більшість росіян я вважаю миролюбними людьми. На жаль, прості люди не можуть зупинити війну", — заявив Бохашвілі в інтерв’ю Libertatea.

Євген Бохашвілі народився 5 січня 1993 року в Дніпрі, його тато — грузин, а мама — українка. У цьому ж інтерв’ю футболіст стверджує, що народився в Радянському Союзі.

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