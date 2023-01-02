Росіяни можуть постукати в наші двері: легенда футболу закликав посилити допомогу Україні

Грем Сунес задоволений, що Британія допомагає українцям

Легендарний півзахисник "Ліверпуля" та збірної Шотландії Грем Сунесс відреагував на новорічні обстріли України. Колишній футболіст вважає, що Велика Британія має продовжити допомагати українцям.

"Ми, як країна, загалом робимо правильні речі. Ми повинні пам’ятати, що історії про ракети та дрони, які запускають на українські міста, починають здаватися звичайними.

Ми не повинні забувати, що це відбувається щодня за чотири години від нас. Ми маємо допомогти Україні відкинути росіян, інакше через 10 років вони постукають у наші двері", — цитує Сунесса joe.co.uk.

Грем Суннес відомий своїми виступами за "Ліверпуль", "Сампдорію" та "Рейнджес". З "Ліверпулем" він п’ять разів вигравав чемпіонат Англії та тричі перемагав у Кубку європейських чемпіонів.

Нагадаємо, що колишній гравець молодіжної збірної України заявив, що росіяни дуже миролюбні та не хотіли війни з Україною.

Раніше ми писали, що український боксер Василь Ломаченко продовжує просувати "русский мир". За публікацію боксера в Instagram на нього вилилося багато критики. Сергій Стаховський навіть порадив взяти Ломаченка "на підвал".