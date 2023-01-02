Українського тренера звільнили з полону: він провів там сім місяців

До армії Олександр Ткачук тренував юних волейболістів у Полтаві

Перед Новим роком із російського полону вдалося звільнити 140 захисників України. Серед них виявився відомий 46-річний волейбольний тренер Олександр Ткачук.

Як повідомляє Федерація волейболу України, Ткачук протягом чотирьох років очолював клуб "Решетилівка", а перед повномасштабним вторгненням росіян працював у ДЮСШ Полтави.

У квітні 2022-го тренер потрапив до армії, де воював у лавах 78-ї бригади. 26 травня окупанти взяли Олександра Ткачука у полон у Лимані Донецької області.

Раніше ми писали, що серед звільнених із полону був підполковник держприкордонслужби Сергій Шевчук. Рідний брат колишнього футболіста "Шахтаря" та збірної України В’ячеслава Шевчука.

Нагадаємо, що колишній гравець молодіжної збірної України заявив, що росіяни дуже миролюбні та не хотіли війни з Україною.

Раніше ми писали, що український боксер Василь Ломаченко продовжує просувати "русский мир". За публікацію боксера в Instagram на нього вилилося багато критики. Сергій Стаховський навіть порадив взяти Ломаченка "на підвал".