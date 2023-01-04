"Мамо, не можу піти з фронту, тут мої брати. Пишайся мною": під Бахмутом загинув боєць муай тай

Ворожа куля вбила українського спортсмена

У важких боях під Бахмутом (Донецька область), де знаходиться одна з найгарячіших точок фронту, за день до нового року, 30 грудня, загинув майстер тайського боксу Владислав Вакуленко.

Про це повідомляє пресслужба Національного університету фізичного виховання та спорту України (НУФЗСУ). Бійцю ЗСУ назавжди буде 21 рік.

"Владові було лише 21 рік.. Влітку він отримав диплом НУФВСУ, мріяв про майбутнє і перемогу. Але ворожа куля забрала життя молодого Героя під Бахмутом…Не вистачить слів, аби висловити свої співчуття родині Владислава. Спочивай з миром, наш сміливий Захисник! Герої не вмирають!", — йдеться у повідомленні на сайті НУФВСУ.

Паралельно з навчанням Вакуленко займався тайським боксом — муай тай. Хлопець мріяв повернутись до тренувань у своєму залі, проте ворожа куля забрала його життя.

"Ми завжди будемо пам'ятати кого забрала в нас клята росія. Влад зустрічав будь-які труднощі з посмішкою, яка відбивалися у всіх всередині. Чоловік, який ніс світло, був відважним і добрим. Міг просто так прийти і подарувати подарунок, підтримати, пожартувати. Викладався на всі сто на тренуваннях. Віддав своє життя в боротьбі з загарбником. Я пишаюсь, що знав тебе, Влад. Я пишаюсь, що тренував тебе. Я пишаюсь, що міг допомогти чимось. Ти — приклад відваги і хоробрості. Спочивай з миром, друже", – написав в Instagram тренер Владислава Станіслав Войтенко.

Боєць ЗСУ Владислав Носов переказав одну розмову Вакуленка з мамою. На прохання матері повернутися додому Владислав відповів: "Мамо, не можу, тут мої брати. Пишайся мною, я в "Азові". Пишайся мною".

Владислав Носов переказав одну розмову Вакуленко з мамою

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на фронті загинув український регбіст-танкіст Владислав Горбунов. Крім того, колишній футболіст "Вереса" Андрій Каранюк віддав життя за батьківщину.